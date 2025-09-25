OM : L’énorme défi après le PSG 

Lundi soir, dans un Vélodrome en ébullition, l’OM est venu à bout du PSG (1-0). Une victoire extrêmement attendu à Marseille, qui confirme la belle dynamique au sein de la formation de Roberto De Zerbi. Mais pour Jérôme Rothen, le club phocéen doit désormais confirmer face à des adversaires plus abordables.
Un succès attendu depuis quatorze ans ! L’OM a renoué avec le succès face au PSG au Vélodrome, avec une belle victoire ce lundi soir. Une ouverture du score très précoce aura permis aux Marseillais de prendre rapidement les devants dans ce match.
L’OM fait le plein de confiance
Les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont beaucoup plus subi en deuxième période, ont néanmoins résisté, s’offrant une victoire de rang face à l’ennemi parisien. Mais selon Jérôme Rothen, le véritable défi de l’OM se situe désormais dans les victoires face aux équipes moins relevées.
« Le vrai défi, c’est d’aller s’imposer sur des matchs où l’OM doit gagner »
« Sur le résultat, après le match de Paris, il y a moins de doute sur cet OM, qui peut essayer de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Par contre, le vrai défi, c’est d’aller s’imposer sur des matchs où l’OM doit gagner, c’est à dire Strasbourg, Lyon, à Rennes, contre le Paris FC où ils s’en sortent bien, c’est sur ces matchs là que j’attends De Zerbi. J’attends vraiment le match contre Strasbourg, que l’on voit si ce match contre le PSG leur a vraiment servi d’atout confiance », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain au micro de Rothen S’enflamme.