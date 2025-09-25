OM : L’énorme défi après le PSG 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, dans un Vélodrome en ébullition, l’OM est venu à bout du PSG (1-0). Une victoire extrêmement attendu à Marseille, qui confirme la belle dynamique au sein de la formation de Roberto De Zerbi. Mais pour Jérôme Rothen, le club phocéen doit désormais confirmer face à des adversaires plus abordables.

Un succès attendu depuis quatorze ans ! L’OM a renoué avec le succès face au PSG au Vélodrome, avec une belle victoire ce lundi soir. Une ouverture du score très précoce aura permis aux Marseillais de prendre rapidement les devants dans ce match.

L’OM fait le plein de confiance Les hommes de Roberto De Zerbi, qui ont beaucoup plus subi en deuxième période, ont néanmoins résisté, s’offrant une victoire de rang face à l’ennemi parisien. Mais selon Jérôme Rothen, le véritable défi de l’OM se situe désormais dans les victoires face aux équipes moins relevées.