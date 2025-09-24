PSG : C’est la folie à l’OM, De Zerbi calme tout le monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir battu le PSG (1-0) à domicile en Ligue 1 pour la première fois depuis 14 ans, Roberto De Zerbi s’est rapidement tourné vers le déplacement de l’OM à Strasbourg, vendredi. Pour le technicien italien, ce match sera encore plus important que celui contre Paris, un discours qu’il a répété à ses joueurs.

Vainqueur face au PSG (1-0) lundi, l’OM se déplace à Strasbourg vendredi, en ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Une équipe qui avait battu les Olympiens à domicile la saison dernière (0-1), avant de les tenir en échec au Stade Vélodrome (1-1). Roberto De Zerbi ne veut donc pas que ses joueurs se relâchent malgré leur belle victoire contre Paris.

« J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent » « L’effectif est fort, on le sait, mais vendredi, ce sera encore plus important que le match de ce soir. J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe », avait averti Roberto De Zerbi en conférence de presse après le succès de l’OM face au PSG.