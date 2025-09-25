Guardiola - Officiel : Signature validée au Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La restructuration se poursuit au Paris FC quelques mois après le rachat du club par la famille Arnault, associée à Red Bull. C'est ainsi qu'un nouveau directeur sportif a été nommé à savoir Marco Neppe, qui a longtemps travaillé du côté du Bayern Munich où il était notamment très apprécié par un certain Pep Guardiola.

Par le biais d'un communiqué, le Paris FC a officialisé la nomination de son nouveau directeur sportif. Il s'agit de Marco Neppe. « Marco Neppe prendra, à compter du 1er octobre, la direction sportive du Club, en remplacement de François Ferracci », peut-on lire dans le communiqué du club. Et s'il est méconnu du grand public, le dirigeant allemand possède pourtant une grande expérience bien qu'il n'ait que 39 ans. Marco Neppe a effectivement longtemps travaillé au Bayern Munich où il avait été attiré par Michael Reschke en 2014. Ce dernier révèle d'ailleurs que Marco Neppe était particulièrement apprécié par Pep Guardiola.

Marco Neppe validé par Pep Guardiola « Marco a travaillé dans un très grand club avec des entraîneurs de renom comme Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Hansi Flick ou Pep Guardiola, avec lequel il avait su tisser une relation de confiance, notamment pour le recrutement », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.