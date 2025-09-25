«J’ai craqué» : L’histoire d’amour de Daniel Riolo avec une invitée de l’After Foot !

L'amour s'est invité sur le plateau de l’After Foot il y a douze ans, lorsque Daniel Riolo et Géraldine Maillet se sont rencontrés. Il y a quelques jours, l’auteure est revenue sur le début de son histoire d’amour avec la grande gueule de RMC.
C’est une histoire qui s’est écrite à l’abri des regards. Depuis 2013, Daniel Riolo partage la vie de Géraldine Maillet, ex-mannequin, désormais auteure mais également habituée du plateau de Cyril Hanouna. Fidèle de ‘Touche pas à mon poste’, elle a rejoint l’animateur star du PAF sur W9 pour ‘Tout Beau Tout N9uf’, émission dans laquelle les chroniqueurs sont toujours invités à partager des anecdotes personnelles.
« Il avait mon numéro, mais il ne s'est pas précipité »
Il y a quelques jours, Géraldine Maillet est ainsi revenue sur son histoire d’amour avec Daniel Riolo, qui a vu le jour sur le plateau de l’After Foot ! « Il y a 12 ans, j'étais dans son émission, et j'ai craqué, mais pas lui en fait, parce que personne ne me connaissait, a raconté la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Je me suis dit ‘merde, ça va être compliqué’, car je l’avais dans la tête. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui pendant 5-6 jours. Un jour, j'ai reçu un SMS, et c'était lui. (…) Il avait mon numéro, mais il ne s'est pas précipité ».
« Il était tellement ému qu'il est parti sans payer »
Géraldine Maillet a alors poursuivi son anecdote, en racontant leur premier rendez-vous. « La première fois qu’on s’est vus. Il a pris paillard de poulet dans un hôtel-restaurant. Et il est parti, il était tellement ému qu'il est parti sans payer, c'est moi qui ai payé, s’est-elle rappelée, provoquant l'hilarité du plateau. Au départ, comme je ne le connaissais pas, j'ai trouvé ça quand même un peu étonnant. Je me suis dit : 'C'est bizarre, quand même, drôle de manière, tout ça.' Après, il m’a dit que c'est parce qu'il était un peu ému et tout ça, un peu perturbé, que du coup, il avait même oublié de payer. »