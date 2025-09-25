«J’ai craqué» : L’histoire d’amour de Daniel Riolo avec une invitée de l’After Foot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'amour s'est invité sur le plateau de l’After Foot il y a douze ans, lorsque Daniel Riolo et Géraldine Maillet se sont rencontrés. Il y a quelques jours, l’auteure est revenue sur le début de son histoire d’amour avec la grande gueule de RMC.

C’est une histoire qui s’est écrite à l’abri des regards. Depuis 2013, Daniel Riolo partage la vie de Géraldine Maillet, ex-mannequin, désormais auteure mais également habituée du plateau de Cyril Hanouna. Fidèle de ‘Touche pas à mon poste’, elle a rejoint l’animateur star du PAF sur W9 pour ‘Tout Beau Tout N9uf’, émission dans laquelle les chroniqueurs sont toujours invités à partager des anecdotes personnelles.

« Il avait mon numéro, mais il ne s'est pas précipité » Il y a quelques jours, Géraldine Maillet est ainsi revenue sur son histoire d’amour avec Daniel Riolo, qui a vu le jour sur le plateau de l’After Foot ! « Il y a 12 ans, j'étais dans son émission, et j'ai craqué, mais pas lui en fait, parce que personne ne me connaissait, a raconté la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Je me suis dit ‘merde, ça va être compliqué’, car je l’avais dans la tête. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui pendant 5-6 jours. Un jour, j'ai reçu un SMS, et c'était lui. (…) Il avait mon numéro, mais il ne s'est pas précipité ».