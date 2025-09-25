Dembélé Ballon d'Or : Yamal prépare sa vengeance !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal au classement du Ballon d'Or. On ne peut plus déterminé depuis sa défaite au théâtre du Châtelet, l'international espagnol compte frapper un grand coup face au PSG le 1er octobre. De cette manière, Lamine Yamal pourra déjà gagner des points en vue du Ballon d'Or 2026.
Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé a été sacré. Classé deuxième, Lamine Yamal s'est consolé avec le trophée Kopa (meilleur jeune joueur).
Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal devrait retrouver la compétition face au PSG. Le club emmené par Luis Enrique se déplaçant sur la pelouse du FC Barcelone le 1er octobre, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions.
Battu par Ousmane Dembélé ce lundi soir, Lamine Yamal compterait prendre sa revanche le 1er octobre à Barcelone. En effet, le crack espagnol de 18 ans souhaiterait faire vivre un enfer au PSG. « Ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation », a affirmé Hans-Dieter Flick en conférence de presse. D'après SPORT, « Paris est le grand objectif » de Lamine Yamal, qui sait pertinemment que ce choc peut déjà lui permettre de gagner des points pour le Ballon d'Or 2026.