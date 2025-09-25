Dembélé Ballon d'Or : Yamal prépare sa vengeance !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a devancé Lamine Yamal au classement du Ballon d'Or. On ne peut plus déterminé depuis sa défaite au théâtre du Châtelet, l'international espagnol compte frapper un grand coup face au PSG le 1er octobre. De cette manière, Lamine Yamal pourra déjà gagner des points en vue du Ballon d'Or 2026.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, organisée au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé a été sacré. Classé deuxième, Lamine Yamal s'est consolé avec le trophée Kopa (meilleur jeune joueur).

«Paris est le grand objectif» Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal devrait retrouver la compétition face au PSG. Le club emmené par Luis Enrique se déplaçant sur la pelouse du FC Barcelone le 1er octobre, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions.