Ballon d'Or : Giroud balance cash sur Dembélé, l'annonce retentissante !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Invité à se prononcer sur la distinction personnelle de son compatriote, Olivier Giroud a lâché toutes ses vérités. En effet, l'ancien international français a avoué qu'il ne voyait pas Ousmane Dembélé remporter le Graal un jour.
Auteur de performances XXL lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a reçu la plus belle des récompenses individuelles. En effet, l'attaquant du PSG a remporté le Ballon d'Or 2025, qui lui a été remis au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir.
Dembélé Ballon d'Or : Giroud prend position
Dans des propos rapportés par L'Equipe, Olivier Giroud s'est livré sur le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Comme l'a avoué le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il ne s'attendait pas à voir son compatriote français remporter le Graal.
«Je ne me disais pas : 'C’est un Ballon d’Or en puissance’»
« Est-ce que j’avais perçu un potentiel de Ballon d’Or chez Ousmane Dembélé ? C’est difficile de dire ça. Quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non. Je ne me disais pas forcément : 'C’est un Ballon d’Or en puissance’. Pour un Ballon d’Or, il faut avoir le talent, mais aussi la bonne saison qui va te propulser sur le devant de la scène. Le talent, il l’a, mais il fallait qu’il fasse la bonne saison, avec le bon club, et tout gagner comme il l’a fait, car le Ballon d’Or dépend toujours en grande partie du collectif », a reconnu Olivier Giroud.