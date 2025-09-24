Ballon d'Or : Giroud balance cash sur Dembélé, l'annonce retentissante !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a été sacré lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Invité à se prononcer sur la distinction personnelle de son compatriote, Olivier Giroud a lâché toutes ses vérités. En effet, l'ancien international français a avoué qu'il ne voyait pas Ousmane Dembélé remporter le Graal un jour.

Auteur de performances XXL lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a reçu la plus belle des récompenses individuelles. En effet, l'attaquant du PSG a remporté le Ballon d'Or 2025, qui lui a été remis au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir.

Dembélé Ballon d'Or : Giroud prend position Dans des propos rapportés par L'Equipe, Olivier Giroud s'est livré sur le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Comme l'a avoué le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il ne s'attendait pas à voir son compatriote français remporter le Graal.