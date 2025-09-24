Zidane et Nasri : Le malaise est confirmé !

Souvent comparé à Zinedine Zidane au début de sa carrière lorsqu'il évoluait à l'OM et alors qu'il était considéré comme un grand espoir du football français au poste de numéro 10, Samir Nasri a été desservi par le poids de cette comparaison. Et l'un de ses anciens partenaires de l'époque confirme.
Né à Marseille, meneur de jeu avec des origines algériennes... Samir Nasri présentait beaucoup de caractéristiques similaire à celles de Zinedine Zidane au moment de démarrer sa carrière avec l'OM. Il a d'ailleurs longtemps été présenté comme le nouveau Zizou du football français, un comparaison qui l'a beaucoup desservi, comme d'autres après lui tels que Marvin Martin ou encore Yoann Gourcuff.
« Les gens voulaient qu’il devienne le nouveau Zinédine »
Interrogé dans les colonnes de So Foot, Laurent Batlles se livre sur le malaise provoqué par cette comparaison entre Zidane et Nasri : « À Marseille, j’ai joué avec Nasri, et lui aussi, les gens voulaient qu’il devienne le nouveau Zinédine. Mais Samir non plus n’a jamais eu la prétention de quoi que ce soit ! », assure l'ancien milieu offensif de l'OM.
« Zidane, c’est au-dessus... »
« Zidane, c’est au-dessus de ce qu’il était possible de faire. Tout cela, je le prenais avec plus de rigolade qu’autre chose », poursuit Batlles, qui confirme donc ce sujet qui avait déjà été abordé par Samir Nasri dans un documentaire récemment sur Canal +.