Zidane et Nasri : Le malaise est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent comparé à Zinedine Zidane au début de sa carrière lorsqu'il évoluait à l'OM et alors qu'il était considéré comme un grand espoir du football français au poste de numéro 10, Samir Nasri a été desservi par le poids de cette comparaison. Et l'un de ses anciens partenaires de l'époque confirme.

Né à Marseille, meneur de jeu avec des origines algériennes... Samir Nasri présentait beaucoup de caractéristiques similaire à celles de Zinedine Zidane au moment de démarrer sa carrière avec l'OM. Il a d'ailleurs longtemps été présenté comme le nouveau Zizou du football français, un comparaison qui l'a beaucoup desservi, comme d'autres après lui tels que Marvin Martin ou encore Yoann Gourcuff.

« Les gens voulaient qu’il devienne le nouveau Zinédine » Interrogé dans les colonnes de So Foot, Laurent Batlles se livre sur le malaise provoqué par cette comparaison entre Zidane et Nasri : « À Marseille, j’ai joué avec Nasri, et lui aussi, les gens voulaient qu’il devienne le nouveau Zinédine. Mais Samir non plus n’a jamais eu la prétention de quoi que ce soit ! », assure l'ancien milieu offensif de l'OM.