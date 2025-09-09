Histoire d’amour avec Cyril Hanouna : Sans Riolo, Géraldine Maillet balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le plateau de sa nouvelle émission Tout beau tout neuf, Cyril Hanouna a surpris sa chroniqueuse Géraldine Maillet en l’interrogeant sur la possibilité d’une romance entre eux. La chroniqueuse, en couple depuis plusieurs années avec le journaliste et chroniqueur de RMC Daniel Riolo, a répondu avec franchise et humour.

Depuis plusieurs années, Géraldine Maillet file le parfait amour avec Daniel Riolo, journaliste star de RMC. Le couple s’affiche régulièrement lors d’événements publics, affirmant une complicité évidente qui fait partie intégrante de leur image. Ce duo a trouvé une stabilité, entre la vie médiatique et une intimité préservée, même si leur couple reste parfois objet de curiosité. Maillet, par son positionnement dans des émissions de divertissement comme Touche pas à mon poste ou Tout beau tout neuf, doit composer avec des mises en scène télévisées où la frontière entre le personnel et le professionnel devient poreuse. Pourtant, elle n’a jamais caché son attachement à Riolo, souvent cité dans ses interventions publiques.

Géraldine Maillet interpellé sur W9 Et il a une nouvelle fois été question de son couple. Sur le plateau de Tout beau tout neuf jeudi dernier, Cyril Hanouna, fidèle à son style direct et volontiers taquin, a lancé à sa chroniqueuse une question qui a aussitôt attiré l’attention. « S’il n’y avait pas Daniel, est-ce qu’il aurait été possible un truc entre nous ? » a lâché l'animateur. La réponse de Maillet a été cash.