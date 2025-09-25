Une star du PSG s’en va : c’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare du PSG durant une décennie, Marco Verratti a quitté la capitale à l’été 2023, peu après la nomination de Luis Enrique, qui ne comptait pas sur lui. Le milieu italien a alors pris la direction du Qatar, un choix qu’il ne regrette pas.

L’arrivée de Luis Enrique au PSG a été synonyme de changements importants dans la capitale. Quelques semaines après le départ de Lionel Messi, arrivé à la fin de son contrat, Neymar et Marco Verratti ont également été priés de se trouver un nouveau club, les deux stars n’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur. Si le Brésilien a pris le chemin de l’Arabie saoudite, l’Italien a quant à lui rejoint le Qatar.

« Je savais la qualité de la vie qu’il y avait au Qatar » Recruté par Al-Arabi à l’été 2023, Marco Verratti est revenu sur son choix d’évoluer au Qatar. « J’ai voulu choisir le Qatar parce que je connaissais déjà le pays, je savais la qualité de la vie qu’il y avait ici. En plus, je voulais connaître une nouvelle façon de jouer au foot. J’ai retrouvé les choses principales que j’aime dans le foot, la cohésion, le fait d’être ensemble, d’être heureux après une victoire. Je suis très content du choix que j’ai fait. Je me sens très bien ici, que ce soit dans le foot ou dans la vie en général », a confié le milieu de 32 ans, dans un entretien diffusé sur la chaîne YouTube de la QSL.