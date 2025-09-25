«Je veux venir ici» : Un international s'annonce à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l'OM l'aura été jusque dans les ultimes instants du mercato, enrôlant notamment quatre nouveaux joueurs durant la dernière journée du marché. Parmi eux, Emerson Palmieri a signé en provenance de West Ham. Et ce dernier reconnaît que dès que Roberto De Zerbi l'a appelé, il n'a pas hésité.

En quête d'un latéral gauche pour compenser le départ de Quentin Merlin à Rennes, l'OM a recruté Emerson Palmieri dans les dernières heures du mercato. Un très joli coup pour le club phocéen qui a notamment été rendu possible par Roberto De Zerbi. L'ancien joueur de l'OL révèle en effet la façon dont le coach italien l'a convaincu.

«C’était une évidence» « Avec le coach, ça fait un moment qu’on se connaissait, on s’était déjà affrontés plusieurs fois en Premier League. Quand il m’a appelé, ça m’a fait plaisir, parce qu’être entraîné par De Zerbi, pour nous en tant que joueur, quand on le connaît, quand on sait comment il veut jouer, et de la manière dont moi j’aime jouer aussi, c’était une évidence », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.