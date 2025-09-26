FC Nantes - Mostafa Mohamed : La folle annonce sur son transfert !

Longtemps annoncé sur le départ, Mostafa Mohamed est finalement est resté au FC Nantes. Mais le buteur égyptien reconnaît que si Antoine Kombouaré était resté, il aurait probablement quitté les Canaris cet été. L'arrivée de Luis Castro sur le banc a donc tout changé pour lui.
Redevenu titulaire indiscutable après un été mouvementé durant lequel il était notamment annoncé dans le viseur du RC Lens, Mostafa Mohamed a lâché des révélations sur son choix. Le buteur égyptien révèle en effet que si Antoine Kombouaré était resté, il serait parti. Et comme Luis Castro a été choisi pour s'installer sur le banc du FC Nantes, Mostafa Mohamed a été très heureux de pouvoir rester.
Si Kombouaré restait, Mohamed partait
« Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j'ai eu. Il est celui avec qui j'ai pensé à partir. J'avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais. Je suis quelqu'un qui a besoin de sentir qu'on me fait confiance et quand Luis Castro est arrivé, j'ai immédiatement senti qu'il croyait en moi », lâche-t-il dans un entretien accordé à Ouest-France avant d'afficher de belles ambitions pour la saison.
« Vous allez voir, cette année, le FC Nantes ne va pas jouer le maintien mais une qualification européenne, car on peut avoir beaucoup d'ambitions avec ce nouvel entraîneur, qui porte beaucoup de considération à ses joueurs et qui a une mentalité de gagnant », ajoute Mostafa Mohamed.