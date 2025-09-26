L’OM est très vite oublié : Adrien Rabiot en remet une couche !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l'OM après une altercation avec Jonathan Rowe, a quitté la cité phocéenne pour rejoindre l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Sous la houlette de Massimiliano Allegri, son ancien mentor à la Juventus, l'international français savoure déjà ce nouveau départ, déterminé à contribuer au succès des Rossoneri.

Alors que Roberto De Zerbi comptait encore sur lui cette saison pour le retour de l’OM en Ligue des champions, Adrien Rabiot a finalement quitté la cité phocéenne dans les dernières heures du mercato, après la bagarre survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe . Le joueur formé au PSG a donc fait son retour en Italie, prenant le chemin de l’AC Milan de Massimiliano Allegri , son ancien entraîneur à la Juventus . Une nouvelle expérience que l’international français savoure déjà pleinement.

« J'espère que ce sera une grande saison, je suis heureux parce que tout le monde m'a bien accueilli, mes coéquipiers, le staff et les supporters. J'ai tout de suite joué, je m'en sors bien, donc tout est positif », a confié Adrien Rabiot à la presse, en marge de sa rencontre avec les supporters dans la boutique de l’AC Milan .

« Je suis heureux, je pense que ça se voit sur le terrain »

Adrien Rabiot est notamment emballé par l’idée de retrouver Massimiliano Allegri, avec qui il a noué une relation forte du temps de la Juventus. « Le coach est doué pour créer quelque chose de grand, pour créer un groupe et impliquer tout le monde. C'est une partie importante de la construction d'une équipe qui veut gagner. Je suis agréablement surpris à ce sujet, l'équipe a beaucoup changé mais nous nous en sortons très bien. Il y a des jeunes qui ont la bonne mentalité, j'espère que c'est le début de quelque chose de grand », ajoute l’ancien de l’OM, rapporté par TMW.

Adrien Rabiot a également été invité à réagir sur son arrivée tardive à l’AC Milan, pour les raisons que l’on connaît : « C'est le football et la vie, mais maintenant que je suis là et que je suis heureux, je pense que ça se voit sur le terrain. J'espère faire de mon mieux pour l'équipe et faire plaisir aux supporters. J'espère réussir, et réussir collectivement. »