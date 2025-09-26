Adrien Rabiot : Le retrouvailles attendues après l’OM !

Poussé vers la sortie après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille au cours du dernier mercato. Et il a retrouvé un terrain connu avec la Serie A et surtout Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus qui dirige désormais l’AC Milan.
La saison à peine commencée, l’OM s’est offert la première polémique de la saison, à la suite du clash avec Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts, le Français a finalement quitté Marseille et a retrouvé la Serie A, en signant pour l’AC Milan.
La nouvelle vie de Rabiot
Ses débuts ont déjà enflammé les supporters rossoneri, mais le plus important est à venir pour Adrien Rabiot, qui va retrouver son ancien club de la Juventus, le 5 octobre prochain. « J'ai passé cinq ans à la Juventus et j'en garde d'excellents souvenirs. Ce ne sera pas un match comme les autres » a expliqué le milieu de terrain, d’après Sky Sport Italia.
« Je vais essayer de gagner chaque match, même contre la Juventus »
« Mais je suis désormais un joueur du Milan AC et je vais faire de mon mieux pour gagner, bien sûr » a poursuivi Rabiot. « Pour le reste, je souhaite bonne chance à la Juventus, car ils ont de très bonnes personnes qui m'ont aidé quand j'y étais. Cependant, je vais essayer de gagner chaque match, même contre la Juventus. Je suis concentré et très heureux d'être ici à Milan ».