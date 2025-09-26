Adrien Rabiot : Le retrouvailles attendues après l’OM !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie après la bagarre de Rennes, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille au cours du dernier mercato. Et il a retrouvé un terrain connu avec la Serie A et surtout Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus qui dirige désormais l’AC Milan.

La saison à peine commencée, l’OM s’est offert la première polémique de la saison, à la suite du clash avec Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts, le Français a finalement quitté Marseille et a retrouvé la Serie A, en signant pour l’AC Milan.

La nouvelle vie de Rabiot Ses débuts ont déjà enflammé les supporters rossoneri, mais le plus important est à venir pour Adrien Rabiot, qui va retrouver son ancien club de la Juventus, le 5 octobre prochain. « J'ai passé cinq ans à la Juventus et j'en garde d'excellents souvenirs. Ce ne sera pas un match comme les autres » a expliqué le milieu de terrain, d’après Sky Sport Italia.