Mercato : «Trop tard», il snobe l’OM au dernier moment !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Bryan Dabo a fait le bonheur de Montpellier et de l’ASSE en Ligue 1. Toutefois, le milieu de terrain aurait également pu porter les couleurs de l’OM en France, mais cela s’est joué à un rien. En effet, les dirigeants marseillais sont passés à l’attaque trop tard et le joueur passé par la Fiorentina a donc rejoint Saint-Étienne.

Aujourd’hui joueur du Sepahan SC en Iran, Bryan Dabo est revenu quelque peu sur sa carrière auprès de RMC. Le milieu de terrain a notamment révélé qu’il aurait bien voulu jouer pour l’OM, lui qui est né à Marseille et cela a d’ailleurs failli se faire. « Je sors d’une assez bonne saison, j’avais mis je crois peut-être sept ou huit buts en jouant arrière droit, milieu, c’était Rolland Courbis à l’époque. Loulou il me dit : "Tu veux faire quoi ?" Moi je réponds : "Président, vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi je suis Marseillais et j’ai envie d’aller à l’OM." Il me dit : "Bon ok pas de problème, si y a quelque chose on se tient au courant." Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa et Serge Aurier, Je me lève et le matin Layvin il me dit félicitations. Je lui dis : "Félicitations de quoi ?" Il me dit : "C'est marqué de partout que tu vas signer à l’OM. Je dis : "Mais pas du tout les gars, on est en vacances ici, ça fait cinq jours que vous me voyez. »

« Je vois cent appels en absence » Si tout le monde pensait alors que Bryan Dabo allait signer à l’OM, c’est parce que Vincent Labrune, alors président du club phocéen, l’avait affirmé, alors qu’aucun accord n’avait été trouvé. De plus, le milieu de terrain était plutôt en négociations avancées alors avec l’ASSE qui le suivait depuis plusieurs mois. « Je prends mon portable, je vois cent appels en absence, mon père qui m’appelle, tout le monde qui m’appelle, je me suis dit : “Oh là là, qu’est-ce qu’il se passe ?” En fait, Labrune (Vincent), il avait déjà dit qu’il y avait un accord entre eux et moi alors que ce n’était pas vrai et le seul club qui avait un vrai intérêt c’était Saint-Étienne parce que j’avais déjà rencontré Christophe Galtier avec mon père et mon agent. Ça faisait bien quatre-cinq mois qu’il voulait que je signe au club. Moi j’arrivais à terme à Montpellier avec mon contrat, sauf que j’avais donné ma parole à Loulou Nicollin et à Laurent. Je leur avais dit : Quoi qu’il arrive, je vais pas signer dans un nouveau club sans resigner pour que Montpellier touche un transfert parce que je suis arrivé à 13 ans, je repars à 24, je trouvais ça vraiment dégueulasse de partir gratuitement du club. »