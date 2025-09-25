Signature officielle au Paris FC : La famille Arnault annonce un coup «formidable» !

Après Jean-Marc Gallot, nommé directeur général il y a quelques jours, le Paris FC a décidé de placer Marco Neppe à la tête du secteur sportif. Deux renforts salués par Antoine Arnault, estimant que du changement était nécessaire pour faire évoluer le club de la capitale.
Ça bouge dans l’organigramme du Paris FC. Il y a quelques jours, le club de la capitale annonçait la nomination de Jean-Marc Gallot comme directeur général, après 22 ans passés chez LVMH. Et cette semaine, la famille Arnault, actionnaire majoritaire du PFC via sa holding Agache, a décidé de placer Marco Neppe à la tête du secteur sportif. Un renfort de taille pour le promu, qui peut désormais compter sur l’ancien directeur technique du Bayern Munich.
« On a eu envie de se diriger vers des profils peut-être un peu plus expérimentés »
Interrogé sur ces changements par BFM Business, Antoine Arnault s’est justifié. « On avait toujours dit que le Paris FC était un super club, mais qu'on allait faire les choses un petit peu à notre façon. À la fois en matière de direction générale et de direction sportive, on a eu envie de se diriger vers des profils peut-être un peu plus expérimentés », a-t-il confié lors des Trophées du sport et du management.
« C'était bien qu'ils changent »
« Un grand dirigeant du groupe LVMH a rejoint le Paris FC il y a quelques jours, ça a été annoncé. Et aujourd'hui (mercredi) même, on vient d'annoncer l'arrivée d'un directeur sportif qui est l'ancien directeur technique du Bayern Munich. Dix ans d'expérience là-bas, avec une victoire en Ligue des champions et je ne sais combien de titres de champion d'Allemagne. Je crois que ça pose aussi le Paris FC dans un univers qui est un petit peu différent de celui qu'il fréquentait l'an dernier. C'est formidable, je ne dis pas qu'on va tout changer, l'équipe en place est super, mais sur ces deux postes éminemment importants, c'était bien qu'ils changent », explique Antoine Arnault.