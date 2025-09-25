Signature officielle au Paris FC : La famille Arnault annonce un coup «formidable» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Jean-Marc Gallot, nommé directeur général il y a quelques jours, le Paris FC a décidé de placer Marco Neppe à la tête du secteur sportif. Deux renforts salués par Antoine Arnault, estimant que du changement était nécessaire pour faire évoluer le club de la capitale.

Ça bouge dans l’organigramme du Paris FC. Il y a quelques jours, le club de la capitale annonçait la nomination de Jean-Marc Gallot comme directeur général, après 22 ans passés chez LVMH. Et cette semaine, la famille Arnault, actionnaire majoritaire du PFC via sa holding Agache, a décidé de placer Marco Neppe à la tête du secteur sportif. Un renfort de taille pour le promu, qui peut désormais compter sur l’ancien directeur technique du Bayern Munich.

« On a eu envie de se diriger vers des profils peut-être un peu plus expérimentés » Interrogé sur ces changements par BFM Business, Antoine Arnault s’est justifié. « On avait toujours dit que le Paris FC était un super club, mais qu'on allait faire les choses un petit peu à notre façon. À la fois en matière de direction générale et de direction sportive, on a eu envie de se diriger vers des profils peut-être un peu plus expérimentés », a-t-il confié lors des Trophées du sport et du management.