OM : Roberto De Zerbi appelle un joueur, c'est signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Emerson Palmieri s'est prononcé sur sa signature à l'OM. L'ancien Lyonnais révèle notamment qu'il n'a pas hésité lorsque Roberto De Zerbi l'a appelé pour le convaincre signer à Marseille. Et le latéral gauche ne regrette clairement pas son choix.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a mis le feu en recrutant pas moins de quatre nouveaux joueurs, soit le quart du nombre total de joueurs recrutés cet été. Parmi eux, Emerson Palmieri est arrivé en provenance de West Ham et réalise des débuts très intéressants à Marseille. D'ailleurs, l'ancien Lyonnais révèle que le coup de fil de Roberto De Zerbi a été décisif.

De Zerbi a convaincu Emerson « Je connaissais le coach depuis un moment, on s'était déjà affronté plusieurs fois. Quand il m'a appelé, ça m'a fait plaisir parce qu'être entrainé par De Zerbi, quand on sait comment il veut jouer, ça ne peut que faire plaisir. Dès le début, j'ai dit: "oui, je veux venir". On n'a pas eu à beaucoup parler », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoquer son intégration à l'OM.