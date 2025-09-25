PSG - Dembélé : La clause secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement élu Ballon d'Or, Ousmane Dembélé savoure ses premières heures en tant que meilleur joueur du monde. Mais sur le plan économique aussi le numéro 10 du PSG pourrait bien être gracieusement récompensé grâce à une clause secrète négociée au moment de sa signature à Paris en 2023.

C'est officiel depuis lundi soir, Ousmane Dembélé est le nouveau Ballon d'Or. Le numéro 10 du PSG est récompensé de sa saison exceptionnelle sur le plan individuelle, mais également collectif au sein d'une équipe qui a quasiment tout gagné à l'image de la Ligue des champions.

Dembélé avait négocié une clause Ballon d'Or dans son contrat Et cette distinction personnelle pourrait rapporter gros à Ousmane Dembélé puisque selon les informations du Parisien, il aurait négocié une clause Ballon d'Or dans son contrat signé en 2023. Le média ne révèle pas le montant de cette clause mais assure qu'il est « confortable ». Il faut dire que lorsqu'il signe au PSG, personne n'envisage qu'Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or deux ans plus tard.