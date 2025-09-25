PSG - Dembélé : La clause secrète !

Fraîchement élu Ballon d'Or, Ousmane Dembélé savoure ses premières heures en tant que meilleur joueur du monde. Mais sur le plan économique aussi le numéro 10 du PSG pourrait bien être gracieusement récompensé grâce à une clause secrète négociée au moment de sa signature à Paris en 2023.
C'est officiel depuis lundi soir, Ousmane Dembélé est le nouveau Ballon d'Or. Le numéro 10 du PSG est récompensé de sa saison exceptionnelle sur le plan individuelle, mais également collectif au sein d'une équipe qui a quasiment tout gagné à l'image de la Ligue des champions.
Dembélé avait négocié une clause Ballon d'Or dans son contrat
Et cette distinction personnelle pourrait rapporter gros à Ousmane Dembélé puisque selon les informations du Parisien, il aurait négocié une clause Ballon d'Or dans son contrat signé en 2023. Le média ne révèle pas le montant de cette clause mais assure qu'il est « confortable ». Il faut dire que lorsqu'il signe au PSG, personne n'envisage qu'Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or deux ans plus tard.
«Je ne serais pas étonné qu’il y ait d’autres clauses Ballon d’or dans son contrat»
Ousmane Dembélé a donc pris une nouvelle dimension depuis lundi, et Christophe Lepetit, directeur des études économiques au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, ne serait d'ailleurs pas étonné « qu’il y ait d’autres clauses Ballon d’or dans son contrat », comme il l'affirme dans les colonnes du Parisien.