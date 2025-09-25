PSG - Dembélé : Le mariage parfait est annoncé !

Axel Cornic

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or 2025, ce qui couronne sa très belle saison 2024/2025 au cours de laquelle il a notamment remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais ce succès étonne toutefois, même les plus proches de l’international français de 28 ans.

Véritable ailier, Ousmane Dembélé a souvent été critiqué pour son manque d’efficacité face aux cages. Mais tout a changé l’hiver dernier, lorsque Luis Enrique l’a repositionné dans l’axe de l’attaque. Le Français s’est totalement transformé, réalisant les meilleures prestations de sa carrière.

« Le bon club, le bon environnement, font la différence » Pour Philipe Montanier, quelque chose a bien changé dans la tête de Dembélé. « Le bon club, le bon environnement, font la différence. Et ce sont les personnes qui le composent qui font la différence » a expliqué à TMW, celui qui a lancé la carrière du Ballon d’Or 2025 au Stade Rennais.