PSG : Un véritable «cauchemar» annoncé au RC Lens !

Le 14 septembre, le PSG accueillait le RC Lens au Parc des Princes. Une rencontre notamment marquée par des problèmes lors de la réception des supporters lensois ayant fait le déplacement au Parc des Princes. Dans un courrier adressé aux Défenseurs des Droits (DDD), le maire de Lens Sylvain Robert s’est plaint d’une véritable soirée cauchemardesque pour les siens dans la capitale.
Une soirée qui a tourné à l’humiliation. Il y a dix jours, les supporters du RC Lens se rendaient au Parc des Princes pour le déplacement des Sang et Or sur la pelouse du PSG. Mais rapidement, l’accueil des forces de l’ordre n’a pas été à la hauteur, entre dispositifs de sécurité douteux et accès au stade compliqué. Dans un courrier adressé à Claire Hedon, président des Défenseurs des Droits, le maire de Lens Sylvain Robert a déploré cette soirée noire pour les siens.
Le maire de Lens revient sur une soirée noire à Paris
« Plusieurs sections de supporters lensois dont « Les Red Tigers » ont tenu à m’interpeller sur l’accueil qui leur a été réservé lors de leur déplacement en bus le 14 septembre dernier au Parc des Princes à Paris. La descente des véhicules leur a été interdite, pour certains d’entre eux, durant près d’une heure, après un trajet routier de plus de quatre heures, et l’accès aux toilettes ne leur a pas été permis… Inutile de vous préciser que ces mesures disproportionnées indignes ont engendré, à juste titre, un climat de tension et d’incompréhension, d’autant plus à l’approche de l’heure de démarrage du match », affirme ainsi le maire lensois, dans un courrier révélé par le Parisien.
« Une soirée sportive qui a viré au cauchemar »
« Ces mêmes supporters ont dû rejoindre, leur bus, d’où ils ont attendu jusqu’à une heure après la fin de la rencontre, pour ne reprendre la route qu’à 19h45 vers le Pas-de-Calais, sous escorte policière motorisée, empêchant tout arrêt sur les aires d’autoroutes, sans aucun motif particulier. La plupart d’entre eux, pacifistes et accompagnés de leur famille, ont été particulièrement choqués par les conditions déplorables de leur accueil. Rappelons que certaines familles font d’énormes sacrifices financiers pour pouvoir assister aux rencontres du Racing Club de Lens et sont d’autant plus choquées voire traumatisées par cette brutalité… Elles étaient parties dans une ambiance « bon enfant » pour assister à une soirée sportive qui a viré au cauchemar », conclut Sylvain Robert, très remonté.