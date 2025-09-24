PSG : Désiré Doué à Barcelone, la surprise que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé au mollet avec l'équipe de France, Désiré Doué devrait manquer quatre semaines de compétition ce qui semblait rendre sa présence à Barcelone très incertaine. Et pourtant, le PSG n'écarterait pas totalement l'opportunité de voir l'ancien Rennais s'installer au moins sur le banc pour ce choc.

Dans une semaine, le PSG sera à Barcelone pour un choc très attendu en Ligue des champions. Pour cette occasion, plusieurs joueurs sont incertains à l'image de Bradley Barcola et Joao Neves côté Parisiens, ou encore Lamine Yamal côté blaugrana. Gavi et Ousmane Dembélé sont d'ores-et-déjà forfaits.

Doué présent contre Barcelone ? Egalement blessé avec l'équipe de France le 5 septembre dernier, Désiré Doué souffre d'une blessure au mollet qui doit le tenir éloigné des terrains pendant quatre semaines. Cependant, selon les informations du Parisien, « il existe un infime espoir » que Désiré Doué soit présent sur le banc du PSG contre le FC Barcelone. A la surprise générale, l'ancien Rennais pourrait donc être à Barcelone le 1er octobre, moins d'un mois après sa blessure.