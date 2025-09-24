PSG - Dembélé : Le coup légendaire qui dégoûte Mbappé !

Axel Cornic

Un an seulement après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire en réalisant une session fantastique. Tout ça grâce à Ousmane Dembélé, qui a été récompensé ce lundi pour ses prestations, avec le Ballon d’Or 2025.

Le succès d’Ousmane Dembélé fait la Une de l’actualité. Il faut dire que le succès de la star du PSG n’est pas à prendre à la légère ! Il est en effet le sixième Français à remporter le Ballon d’Or derrière Karim Benzema, Zinedine Zidane ou encore Michel Platini.

« Dembélé a gagné avec le PSG, ce que Mbappé n'a pas réussi » Mais ce succès de Dembélé est mis en opposition à Kylian Mbappé, de deux ans plus jeunes, qui n’a lui jamais remporté le Ballon d’Or. « Beaucoup de grands joueurs n'ont jamais remporté le Ballon d'Or. Au final, l'équipe dans laquelle on joue à ce moment-là a une influence énorme. Dembélé a gagné avec le PSG, ce que Mbappé n'a pas réussi » a expliqué Philippe Montanier, à TMW.