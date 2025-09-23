PSG : Dembélé avec Zidane, c'est officiel !

C'est désormais officiel, Ousmane Dembélé est devenu le sixième français à remporter le Ballon d'Or. Un exploit qui lui permet de rejoindre quelques légendes du football puisque le numéro 10 du PSG fait désormais partie du club très fermé des joueurs ayant à leur palmarès la Coupe du monde, la Ligue des champions et donc le Ballon d'Or. Il figure notamment en compagnie de Zinedine Zidane.
Le palmarès d'Ousmane Dembélé commence à être bien garni. Après avoir glané plusieurs titres nationaux, le numéro 10 du PSG est passé au niveau supérieur cette saison en remportant la Ligue des champions ainsi que le Ballon d'Or qu'il a reçu lundi soir des mains de Ronaldinho.
Dembélé rejoint un club très fermé avec Zidane
D'ailleurs, Ousmane Dembélé rejoint Ronaldinho dans le cercle très fermé des joueurs ayant remporté le Ballon d'Or, la Coupe du monde et la Ligue des champions. Un club auquel appartient évidemment Zinedine Zidane, mais au total ils ne sont que dix. En plus des trois déjà cités, on retrouve Lionel Messi, Kaka, Rivaldo, Gerd Muller, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton et Paulo Rossi. Le numéro 10 du PSG rejoint donc des légendes du football.
Seuls 10 joueurs ont gagné le Ballon d'Or, la Coupe du monde et la Ligue des champions
D'ailleurs, Ousmane Dembélé n'a pas caché sa joie sur scène en recevant son Ballon d'Or : « C'est exceptionnel ce que je vis. Cela a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai un peu de stress, ce n'est pas facile (il perd ses mots). Exceptionnel que Ronaldinho me remette ce titre. Je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023, son président, toute l'équipe et tout le club. C'est une famille incroyable. Le président Nasser est comme un papa pour moi. Le staff a été exceptionnel. Luis Enrique a aussi été comme un papa pour moi pendant toute ma carrière même si elle n'est pas finie. Merci à mes coéquipiers. Le collectif a gagné ce trophée individuel ».