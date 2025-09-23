OM - PSG : Luis Enrique évite une bagarre, la folle annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela faisait 14 ans que l'OM attendait de battre le PSG à domicile en championnat. Et cela s'est finalement produit lundi soir face à une équipe parisienne amoindrie (1-0). Mais après la rencontre, des échauffourées ont eu lieu sur la pelouse du Stade Vélodrome. Et Luis Enrique a préféré esquiver la scène, n'ayant pas oublier ce qui était arrivé après la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea.

Luis Enrique quitte rapidement la pelouse du Vélodrome « Après mon expérience lors de la finale de la Coupe du monde des clubs (ndlr : il avait giflé Joao Pedro), j’ai préféré rester en dehors du terrain, je ne sais pas ce qu’il s’est passé », confie-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien avant de revenir plus globalement sur la défaite du PSG.