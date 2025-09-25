Transfert à l'OM : La masterclass signée De Zerbi !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 700 000€ pour arracher Emerson Palmieri à West Ham. D'après Rémy Vercoutre, ancien entraineur des gardiens de l'OL, le poste de prédilection de l'international italien est celui de piston gauche. Ainsi, Roberto De Zerbi fait bien de mettre en place un 3-4-3 à l'OM.

L'OM et West Ham ont trouvé un accord d'environ 700 000€ pour finaliser le transfert d'Emerson Palmieri lors du dernier mercato estival. En effet, l'international italien a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, le 1er septembre.

OM : Palmieri est plus à l'aise en tant que piston gauche Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Rémy Vercoutre a affirmé que la meilleure position d'Emerson Palmieri était piston gauche. Ainsi, Roberto De Zerbi fait le bon choix en mettant en place un 3-4-3 à l'OM.