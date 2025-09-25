Mercato : Il snobe Mbappé, sa signature est imminente !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec Arsenal, William Saliba a alarmé la direction du Real Madrid. En effet, le club merengue souhaiterait boucler le transfert de l'international français dans un avenir proche. D'ailleurs, des proches de Kylian Mbappé ont tenté de convaincre William Saliba de rejoindre la Maison-Blanche. Toutefois, le défenseur central de 24 ans aurait décidé de prolonger chez les Gunners.

Arrivé à Arsenal lors de l'été 2019, William Saliba a encore deux années d'engagement avec les Gunners. Conscient de la situation contractuelle de l'international français, le Real Madrid serait à l'affût pour boucler son transfert. D'ailleurs, selon les dernières informations du Journal du Real, le clan Kylian Mbappé est intervenu pour essayer de débloquer ce dossier. En effet, des proches du numéro 10 merengue ont tenté de convaincre William Saliba de signer à la Maison-Blanche, sans succès.

Transfert au Real : La clan Mbappé tente de convaincre Saliba Selon les informations de The Athletic, divulguées ce jeudi matin, William Saliba a trouvé un accord avec la direction d'Arsenal, et ce, pour rempiler. Comme indiqué par le média britannique, le défenseur central de 24 ans devrait parapher son nouveau bail avec les Gunners dans les prochains jours.