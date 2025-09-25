Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté et n'a pas pu étoffer son effectif comme de nombreux observateurs l'attendaient. Les joueurs ont dépensé beaucoup d'énergie ces derniers mois et les corps commencent à être mis à rude épreuve. Pourtant Luis Enrique n'attendait pas plus de renforts, un choix qui pourrait coûter cher d'après Kevin Diaz.

En réussissant à mener son équipe vers un premier sacre historique en Ligue des champions, Luis Enrique n'a plus besoin de prouver son talent. Mais ses choix suscitent toujours des réactions puisque le mercato du PSG a été assez discret, avec seulement deux arrivées. Une décision que Luis Enrique pourrait finir par regretter d'après Kevin Diaz.

Le PSG n'a pas assez recruté, danger ? En terminant leur saison très tard lors du Mondial des clubs, les joueurs de Luis Enrique commencent à accumuler une fatigue physique. Le début de saison est largement réussi mais de nombreux observateurs ont réclamé du renfort ces derniers temps. Avec les arrivées de Lucas Chevalier dans les cages et d'Illya Zabarnyi en défense, le club de la capitale n'a peut-être pas assez œuvré.