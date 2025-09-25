Mercato - PSG : La terrible erreur de Luis Enrique !

Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté et n'a pas pu étoffer son effectif comme de nombreux observateurs l'attendaient. Les joueurs ont dépensé beaucoup d'énergie ces derniers mois et les corps commencent à être mis à rude épreuve. Pourtant Luis Enrique n'attendait pas plus de renforts, un choix qui pourrait coûter cher d'après Kevin Diaz.
En réussissant à mener son équipe vers un premier sacre historique en Ligue des champions, Luis Enrique n'a plus besoin de prouver son talent. Mais ses choix suscitent toujours des réactions puisque le mercato du PSG a été assez discret, avec seulement deux arrivées. Une décision que Luis Enrique pourrait finir par regretter d'après Kevin Diaz.
Le PSG n'a pas assez recruté, danger ?
En terminant leur saison très tard lors du Mondial des clubs, les joueurs de Luis Enrique commencent à accumuler une fatigue physique. Le début de saison est largement réussi mais de nombreux observateurs ont réclamé du renfort ces derniers temps. Avec les arrivées de Lucas Chevalier dans les cages et d'Illya Zabarnyi en défense, le club de la capitale n'a peut-être pas assez œuvré.
« Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison »
Invité à s'exprimer dans l'After Foot de RMC après la défaite du PSG face à l'OM lundi soir, Kevin Diaz regrette ce choix de Luis Enrique de ne pas avoir voulu se pencher un peu plus sur le recrutement. « Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison. Comme tous les entraîneurs, ce qu’ils aiment, c’est de la continuité et de la sécurité. Luis Campos a dit que c’était un choix sportif de Luis Enrique de ne pas trop recruter cet été, car il voulait garder l’équilibre. Je pense que le PSG aurait dû recruter deux à trois joueurs de plus car Luis Enrique a sous-estimé la faculté des joueurs à se blesser » s'exprime-t-il.