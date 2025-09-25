Catastrophe au PSG, que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir face à l’OM, Luis Enrique a tenté une révolution tactique. Avec plusieurs absents au sein de son effectif, l’entraîneur du PSG a décidé d’aligner une défense à cinq face au club marseillais. Alors que ce dispositif ne semble pas réellement avoir eu d’impact positif, le coach espagnol doit-il le reconduire à l’avenir ?

Luis Enrique est un ovni. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, l’Espagnol n’a cessé de tester plusieurs coups tactiques. Aimant modeler ses joueurs à sa guise, l’ancienne gloire du FC Barcelone apprécie la polyvalence des siens, et n’hésite jamais à permettre une certaine flexibilité au sein de son système.

Une défense à cinq face à l’OM ! En revanche, une chose à laquelle Luis Enrique semble très attaché : son dispositif en 4-3-3 qui a fait le succès du FC Barcelone à l’époque, et qui prédomine désormais au PSG. Cependant, lundi soir face à l’OM, « Lucho » tente un coup de poker. Trois défenseurs centraux sont alignés avec Illya Zabarnyi, Marquinhos, et Willian Pacho, tandis que Nuno Mendes et Achraf Hakimi font office de pistons dans les couloirs. Battu par son ennemi au Vélodrome, Paris n’a pas semblé en grande forme dans cette rencontre.