Catastrophe au PSG, que doit faire Luis Enrique ?

Lundi soir face à l’OM, Luis Enrique a tenté une révolution tactique. Avec plusieurs absents au sein de son effectif, l’entraîneur du PSG a décidé d’aligner une défense à cinq face au club marseillais. Alors que ce dispositif ne semble pas réellement avoir eu d’impact positif, le coach espagnol doit-il le reconduire à l’avenir ?
Luis Enrique est un ovni. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, l’Espagnol n’a cessé de tester plusieurs coups tactiques. Aimant modeler ses joueurs à sa guise, l’ancienne gloire du FC Barcelone apprécie la polyvalence des siens, et n’hésite jamais à permettre une certaine flexibilité au sein de son système.
Une défense à cinq face à l’OM !
En revanche, une chose à laquelle Luis Enrique semble très attaché : son dispositif en 4-3-3 qui a fait le succès du FC Barcelone à l’époque, et qui prédomine désormais au PSG. Cependant, lundi soir face à l’OM, « Lucho » tente un coup de poker. Trois défenseurs centraux sont alignés avec Illya Zabarnyi, Marquinhos, et Willian Pacho, tandis que Nuno Mendes et Achraf Hakimi font office de pistons dans les couloirs. Battu par son ennemi au Vélodrome, Paris n’a pas semblé en grande forme dans cette rencontre.
Luis Enrique doit-il retenter le coup
Désormais, se pose la question de cette tentative tactique réalisée par Luis Enrique. Avec cette courte défaite face à l’OM, l’entraîneur du PSG doit-il reconduire ce système ? S’agit-il là d’une véritable idée à long terme, ou bien seulement d’une solution provisoire en attendant de récupérer ses stars offensives actuellement blessées ?
Selon vous, Luis Enrique doit-il reconduire son dispositif à cinq défenseurs ? A vos votes !