Accusation de viol : «Une blessure profonde», Hakimi sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une prise de parole extrêmement attendu. Star du PSG, Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme, dans des faits remontant à février 2023. Dans un extrait tiré d’un entretien accordé à Clique et qui sera diffusé ce jeudi, l’international Marocain est sorti du silence dans cette affaire, affirmant avoir été extrêmement touché par cette dernière.

Un véritable choc. Début août, le parquet de Nanterre réclamait la mise en accusation d’Achraf Hakimi. En février 2023, le joueur du PSG aurait violé une jeune femme désormais âgée de 24 ans, qui a finalement porté plainte à son encontre. Désormais, la juge d’instruction chargée de l’affaire doit décider ou non de l’ouverture du procès à l’encontre du Marocain.

Accusé de viol, Hakimi balance Si, comme relayé par plusieurs médias, Achraf Hakimi a toujours nié dans cette sombre affaire, le joueur du PSG est sorti du silence ce mercredi. Dans un entretien accordé à l’émission Clique sur Canal + (qui sera diffusé en intégralité ce jeudi), le joueur de 26 ans témoigne, évoquant la douleur que cette enquête lui avait procuré.