Accusation de viol : La terrible annonce sur Hakimi

Une avancée dans l’affaire Achraf Hakimi. Accusé de viol par une jeune femme dans des faits remontants à février 2023, le joueur du PSG se trouve depuis plusieurs mois dans l’attente de l’ouverture d’un potentiel procès à son encontre. Et selon Le Monde, le procureur du parquet de Nanterre a réclamé cette fameuse ouverture. La juge d’instruction détient désormais la clé de cette sombre affaire.

S’il continue à briller sur les terrains, Achraf Hakimi n’est pas tiré d’affaire. Pour rappel, l’international Marocain est embourbé depuis deux ans dans une sombre affaire. La star du PSG est accusée de viol par une jeune femme, qui se serait rendu au domicile d’Hakimi en février 2023. Comme révélé par le Parisien, au début du mois d’août, le parquet de Nanterre a réclamé la mise en accusation du joueur de 26 ans.

Le parquet de Nanterre réclame un procès contre Hakimi Comme indiqué par Le Monde et par l’Equipe qui ont pu consulter le réquisitoire, le procureur Hervé Lollic estime qu'il existe des « charges suffisantes » à l'encontre du joueur d'avoir « commis les faits reprochés » à l’encontre de la jeune femme âgée de 24 ans en 2023. Un procès est donc réclamé contre Hakimi, mais c’est désormais au tour de la juge d’instruction chargée de l’affaire qui va devoir trancher entre l’ouverture officielle d’un procès, ou bien d’un non-lieu envers le Marocain, alors que la présumée victime a toujours refusé de se soumettre à un examen médical...