«Un des meilleurs du monde» : Un joueur du PSG choque tout le monde !

Depuis quelques mois, le PSG s'impose comme une référence en Europe, notamment grâce à l'éclosion du trio au milieu de terrain. A côté de Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension, au point de s'imposer comme une référence à son poste comme le souligne Walid Acherchour.

Encore une fois fondamental dans le cœur du jeu du PSG, Fabian Ruiz a largement contribué à la magnifique victoire contre l'Atalanta (4-0). Le milieu de terrain espagnol confirme sa nouvelle dimension à Paris comme le souligne Walid Acherchour, qui le présente comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Fabian Ruiz fait halluciner Walid Acherchour « Comment on est passé de ce que je viens d'évoquer, à six mois pendant lesquels on est sur un joueur qui est dans la discussion des meilleurs milieux de terrain au monde ! », s'enflamme-t-il sur le plateau de Winamax FC, avant d'en rajouter une couche.