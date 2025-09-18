«Un des meilleurs du monde» : Un joueur du PSG choque tout le monde !

Depuis quelques mois, le PSG s'impose comme une référence en Europe, notamment grâce à l'éclosion du trio au milieu de terrain. A côté de Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension, au point de s'imposer comme une référence à son poste comme le souligne Walid Acherchour.
Encore une fois fondamental dans le cœur du jeu du PSG, Fabian Ruiz a largement contribué à la magnifique victoire contre l'Atalanta (4-0). Le milieu de terrain espagnol confirme sa nouvelle dimension à Paris comme le souligne Walid Acherchour, qui le présente comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Fabian Ruiz fait halluciner Walid Acherchour
« Comment on est passé de ce que je viens d'évoquer, à six mois pendant lesquels on est sur un joueur qui est dans la discussion des meilleurs milieux de terrain au monde ! », s'enflamme-t-il sur le plateau de Winamax FC, avant d'en rajouter une couche.
«C'est une masterclass»
« Aujourd'hui, Fabian Ruiz, ses performances avec et sans ballon dans l'une des meilleures équipes au monde, n'a rien à envier à personne en Europe. Dans la manière d'incarner l'un des plus beaux football voire le plus beau football européen, Fabian Ruiz est une clé tellement immense ! Et ce soir (mercredi contre l'Atalanta, NDLR), c'est de l'art ! C'est une masterclass », ajoute Walid Acherchour.