PSG : Un coup à la Mbappé est réalisé

Le Paris SG a démarré sa nouvelle saison de Ligue des champions en fanfare avec une victoire éclatante contre l’Atalanta Bergame (4-0) au Parc des Princes. Marquinhos a marqué dès la 3e minute, signant le but le plus rapide du club dans cette compétition depuis 2021, inscrit par Kylian Mbappé.
De retour en Ligue des champions, plus de trois mois après son sacre en Allemagne, le PSG a parfaitement débuté sa nouvelle campagne en s’imposant largement face à l’Atalanta Bergame (4-0) au Parc des Princes. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les hommes de Luis Enrique prendre les devants avec l’ouverture du score de Marquinhos dès la 3e minute.
Le but le plus rapide du PSG en Ligue des champions depuis quatre ans
En trouvant le chemin des filets dès la 133e seconde du match, Marquinhos a permis au PSG d’inscrire son but le plus rapide en Ligue des champions depuis un soir de décembre 2021, face au Club Bruges. Kylian Mbappé avait alors marqué après 1'11'' de jeu, comme l'a rappelé Stats du Foot.
« On poursuit le travail entamé il y a deux ans »
« L'objectif, c'était de bien commencer cette campagne avec un premier match important pour nous, a savouré Luis Enrique après le match. On a réalisé une très bonne prestation face à une équipe qui défend en un-contre-un, et je pense qu'on a mérité cette victoire. On poursuit le travail entamé il y a deux ans. Il y a encore des choses à améliorer, mais j'ai aimé notre mentalité et notre intensité. On s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai regardé la première mi-temps depuis les tribunes, car j'y ai une meilleure vision du jeu. J'ai vu que les joueurs ont bien surmonté leur pressing, de manière brillante. C'est plus facile d'analyser l'identité et le pressing de l'adversaire depuis là-haut. Ils ont un peu défendu d'une autre façon en deuxième période. »