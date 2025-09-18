PSG : Un coup à la Mbappé est réalisé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour en Ligue des champions, plus de trois mois après son sacre en Allemagne, le PSG a parfaitement débuté sa nouvelle campagne en s’imposant largement face à l’Atalanta Bergame (4-0) au Parc des Princes. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les hommes de Luis Enrique prendre les devants avec l’ouverture du score de Marquinhos dès la 3e minute.

Le but le plus rapide du PSG en Ligue des champions depuis quatre ans En trouvant le chemin des filets dès la 133e seconde du match, Marquinhos a permis au PSG d’inscrire son but le plus rapide en Ligue des champions depuis un soir de décembre 2021, face au Club Bruges. Kylian Mbappé avait alors marqué après 1'11'' de jeu, comme l'a rappelé Stats du Foot.