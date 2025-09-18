Un «phénomène» annoncé au PSG !

Axel Cornic

Après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a souhaité s’appuyer sur Luis Enrique et surtout, sur un collectif solide. Certains joueurs se sont révélés au cours de la saison dernière, devenant presque des pointures mondiales à leur poste.

Très peu de personnes auraient parié sur une telle réussite. Critiqué, Luis Enrique a réussi à imposer sa vision du football et mener le PSG vers la première Ligue des Champions de son histoire. Et de quelle manière, puisque son travail sur l’équipe parisienne a été salué à travers toute l’Europe.

« On a beaucoup parlé d’Hakimi, mais messieurs... Nonu Mendes ! » Certains joueurs un peu discrets ont crevé l’écran et c’est notamment le cas de Nuno Mendes, devenu incontournable au PSG. Le latéral gauche semble d’ailleurs avoir séduit pas mal de monde avec ses prestations. « On a beaucoup parlé d’Hakimi, mais messieurs... Nonu Mendes ! » a lancé Jean-Michel Larqué, au micro de RMC.