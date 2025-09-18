Officiel : Le PSG lâche une terrible nouvelle !

C’est un énième coup dur pour le PSG cette saison ! Touché à la cuisse ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame, João Neves avait été contraint de laisser sa place à Gonçalo Ramos. Ce jeudi soir, le club de la capitale a officialisé le forfait du petit génie portugais pour le déplacement face à l’OM ce dimanche.
Certes, le PSG réalise un excellent début de saison. Le club parisien a remporté tous ses matchs en ce début d’exercice 2025-2026, et a parfaitement lancé sa campagne en Ligue des Champions en balayant l’Atalanta Bergame au Parc des Princes ce mercredi soir (4-0). Néanmoins, l’effectif de Luis Enrique commence sérieusement à être décimé par les blessures.
João Neves blessé
Ce mercredi soir, c’est João Neves qui cette fois-ci, a été contraint de céder sa place. Touché à la cuisse, le numéro 87 a été remplacé à l’heure de jeu par Gonçalo Ramos. L’international Portugais va rejoindre Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé, et Désiré Doué à l’infirmerie, et va manquer le choc dimanche soir face à l’OM.
Le Portugais forfait contre l’OM
Car ce jeudi soir, le PSG a publié un communiqué officiel concernant l’état de João Neves, et a confirmé son absence jusqu’à la semaine prochaine : « Touché aux ischio-jambiers gauches lors du match d’hier contre l’Atalanta, João Neves restera en soins jusqu’à la semaine prochaine », peut-on lire au sein de ce dernier. Un nouveau coup dur pour Paris...