Officiel : Le PSG lâche une terrible nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est un énième coup dur pour le PSG cette saison ! Touché à la cuisse ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame, João Neves avait été contraint de laisser sa place à Gonçalo Ramos. Ce jeudi soir, le club de la capitale a officialisé le forfait du petit génie portugais pour le déplacement face à l’OM ce dimanche.

Certes, le PSG réalise un excellent début de saison. Le club parisien a remporté tous ses matchs en ce début d’exercice 2025-2026, et a parfaitement lancé sa campagne en Ligue des Champions en balayant l’Atalanta Bergame au Parc des Princes ce mercredi soir (4-0). Néanmoins, l’effectif de Luis Enrique commence sérieusement à être décimé par les blessures.

João Neves blessé Ce mercredi soir, c’est João Neves qui cette fois-ci, a été contraint de céder sa place. Touché à la cuisse, le numéro 87 a été remplacé à l’heure de jeu par Gonçalo Ramos. L’international Portugais va rejoindre Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé, et Désiré Doué à l’infirmerie, et va manquer le choc dimanche soir face à l’OM.