Doué - PSG : L'idée qui ne va pas plaire à Dembélé !

Depuis le début de la saison 2025-2026, Ousmane Dembélé est le nouveau tireur attitré des penaltys au PSG, et ce, à la place de Vitinha. D'après Dominique Sévérac, journaliste chez Le Parisien, un autre joueur de Luis Enrique mériterait d'avoir cette responsabilité : Désiré Doué.
Lors de la saison 2024-2025, Vitinha était le tireur attitré des penaltys au PSG. Mais alors qu'il a manqué plusieurs coups de pied de réparation dernièrement, le milieu de terrain portugais a dû laisser sa place à Ousmane Dembélé.
Penaltys au PSG : Luis Enrique a choisi Dembélé
Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Ousmane Dembélé est le premier tireur de penalty du PSG. Toutefois, à en croire Dominique Sévérac, Désiré Doué est meilleur que lui dans cet exercice.
«Doué est le meilleur tireur possible au PSG»
« Il semble y avoir des soucis pour transformer les penalties au PSG. Le penalty manqué de Barcola hier (mercredi) ne lève pas le doute sur le nom du tireur attitré. Selon vous à qui doit revenir ce rôle de tireur numéro 1 ? Les choses sont assez claires depuis la 2e journée : c'est Dembélé qui les tire. Mais voilà, il est blessé. Donc, ça tourne. Si Désiré Doué n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait été désigné avant Bradley Barcola. Dans mon for intérieur, je pense même que Doué est le meilleur tireur possible au PSG », a estimé Dominique Sévérac, interrogé lors d'un tchat avec des internautes pour Le Parisien.