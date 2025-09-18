Doué - PSG : L'idée qui ne va pas plaire à Dembélé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2025-2026, Ousmane Dembélé est le nouveau tireur attitré des penaltys au PSG, et ce, à la place de Vitinha. D'après Dominique Sévérac, journaliste chez Le Parisien, un autre joueur de Luis Enrique mériterait d'avoir cette responsabilité : Désiré Doué.

Lors de la saison 2024-2025, Vitinha était le tireur attitré des penaltys au PSG. Mais alors qu'il a manqué plusieurs coups de pied de réparation dernièrement, le milieu de terrain portugais a dû laisser sa place à Ousmane Dembélé.

Penaltys au PSG : Luis Enrique a choisi Dembélé Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Ousmane Dembélé est le premier tireur de penalty du PSG. Toutefois, à en croire Dominique Sévérac, Désiré Doué est meilleur que lui dans cet exercice.