Aidé par Mbappé, l'OM fait tomber le PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé face à l'Atalanta au Parc des Princes. La veille, l'OM s'est incliné face au Real Madrid de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Alors que ces deux rencontres ont été diffusées sur la chaine Canal +, la seconde a fait plus d'audience que la première. Une victoire pour l'OM avant le Classique.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l'OM de Mason Greenwood a eu la lourde tâche de se frotter au Real Madrid de Kylian Mbappé ce mardi soir. Loin d'être ridicules au Santiago Bernabeu, les joueurs marseillais se sont inclinés 2-1.

Real Madrid - OM : 2,01 millions de téléspectateurs Le PSG a également eu son premier rendez-vous de Ligue des Champions cette semaine. En effet, le club emmené par Luis Enrique a battu sèchement l'Atalanta au Parc des Princes (4-0) ce mercredi soir. Avant le Classique, programmé ce dimanche soir au Vélodrome, l'OM a battu le PSG hors terrain.