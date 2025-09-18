Ballon d’Or : «Compliqué», le PSG vend la mèche en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi prochain se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or. Grand favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé (28 ans) doit attendre ce jour avec impatience. En attendant, le capitaine du PSG Marquinhos s’est exprimé sur ce prestigieux trophée individuel, affirmant au passage que le choix final était plutôt compliqué. Explications.

Le PSG a réalisé une saison exceptionnelle. Vainqueur de quasiment tous les trophées possibles, le club parisien devrait logiquement être élu club de l’année au Ballon d’Or. La 69ème cérémonie du prestigieux trophée remis par France Football se tiendra lundi prochain, et côté parisien, on espère également voir Ousmane Dembélé recevoir le précieux Graal.

Dembélé Ballon d’Or ? Car si le PSG a neuf joueurs nommés au Ballon d’Or, l’attaquant français est bien celui qui s’est démarqué au cours de cette saison 2024-2025 historique. Élu meilleur joueur de Ligue 1 et surtout meilleur joueur d’une Ligue des Champions brillamment remportée par Paris, Ousmane Dembélé est le grand favori de cette édition. Capitaine du PSG, Marquinhos s’est exprimé à ce sujet.