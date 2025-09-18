Ballon d’Or : «Compliqué», le PSG vend la mèche en direct ?

Lundi prochain se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or. Grand favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé (28 ans) doit attendre ce jour avec impatience. En attendant, le capitaine du PSG Marquinhos s’est exprimé sur ce prestigieux trophée individuel, affirmant au passage que le choix final était plutôt compliqué. Explications.
Le PSG a réalisé une saison exceptionnelle. Vainqueur de quasiment tous les trophées possibles, le club parisien devrait logiquement être élu club de l’année au Ballon d’Or. La 69ème cérémonie du prestigieux trophée remis par France Football se tiendra lundi prochain, et côté parisien, on espère également voir Ousmane Dembélé recevoir le précieux Graal.
Dembélé Ballon d’Or ?
Car si le PSG a neuf joueurs nommés au Ballon d’Or, l’attaquant français est bien celui qui s’est démarqué au cours de cette saison 2024-2025 historique. Élu meilleur joueur de Ligue 1 et surtout meilleur joueur d’une Ligue des Champions brillamment remportée par Paris, Ousmane Dembélé est le grand favori de cette édition. Capitaine du PSG, Marquinhos s’est exprimé à ce sujet.
« Ce sera largement mérité »
« J’ai neuf joueurs du PSG nommés, ce qui rend le choix très compliqué. Si Ousmane gagne le Ballon d’Or, ce sera largement mérité », a ainsi confié le défenseur central brésilien dans les colonnes du Parisien. Réponse dans quatre jours désormais...