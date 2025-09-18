PSG - Zaïre-Emery : C’est la panique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la sortie sur blessure de João Neves mercredi soir contre l'Atalanta, le PSG risque de se retrouver diminué au milieu de terrain pour les prochaines échéances. Le journaliste du Parisien Dominique Séverac tire la sonnette d'alarme à ce sujet, estimant que même Warren Zaïre-Emery n'avait pas le niveau pour faire oublier Neves dans l'entrejeu du PSG.

Après avoir récemment perdu Ousmane Dembelé et Désiré Doué sur blessure pour plusieurs semaines, voilà que le PSG se retrouve désormais affaibli au milieu de terrain. Mercredi soir, lors de la rencontre contre l'Atalanta en Ligue des Champions (4-0 score final), Joāo Neves a été contraint d'abandonner ses coéquipiers à l'heure de jeu sur blessure, et pourrait donc être indisponible pour les prochaines échéances du PSG.

Zaïre-Emery pour le remplacer ? Si le milieu de terrain portugais du PSG venait donc à rater les prochains matchs du PSG, Warren Zaïre-Emery sera logiquement amené à le remplacer dans le trio du milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz. Mais certains spécialistes, comme le journaliste du Parisien Dominique Séverac, ne sont pas convaincus par cette option.