Transfert à l’OM : Le FC Nantes répond cash !

Dans l’optique de renforcer son effectif, le FC Nantes étudie la possibilité d’utiliser son joker, ce qu’il peut faire en France, afin de recruter un joueur au poste de latéral. En ce sens, l’international suisse de l’OM Ulisses Garcia aurait été proposé aux Canaris, mais ces derniers n’auraient pas l’intention d’avancer dans ce dossier.

S’il avait été utilisé lors des trois premières journées de championnat, avec une titularisation contre le Paris FC (5-2), Ulisses Garcia n’est plus apparu dans le groupe de l’OM depuis. Non inscrit sur sa liste du club pour la Ligue des champions, le latéral gauche âgé de 29 ans ne semble pas entrer dans les plans de Roberto De Zerbi et pourrait rebondir au FC Nantes.

Garcia au FC Nantes comme joker ? En effet, d’après les informations de Ouest-France, les Canaris seraient intéressés par Ulisses Garcia, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM. Le FC Nantes peut encore recruter un joueur dans le championnat de France sous la forme de joker et envisagerait de l’utiliser afin de s’attacher les services de l’international suisse (11 sélections).