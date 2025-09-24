Mercato - Paris FC : Il lâche une bombe en interne !

Amadou Diawara

Ce mercredi, François Ferracci a annoncé son départ aux joueurs, et ce, avant la séance d'entrainement du jour. Le directeur sportif de 33 ans a convenu d'une séparation d'un commun accord avec le Paris FC, et ce, parce que Marco Neppe est sur le point de rejoindre le club francilien.

Le Paris FC a déniché son tout nouveau directeur sportif. En effet, Marco Neppe serait en passe de rejoindre le club francilien. Par conséquent, Français Ferracci est sur le départ.

Paris FC : Ferracci a annoncé son départ aux joueurs Selon les informations du Parisien, François Ferracci a annoncé son départ aux joueurs du Paris FC. Comme précisé par le média français, le directeur sportif du PFC a tenu un discours de plusieurs minutes avant la séance d'entrainement de ce mercredi.