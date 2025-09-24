Mercato - Paris FC : Il lâche une bombe en interne !

Ce mercredi, François Ferracci a annoncé son départ aux joueurs, et ce, avant la séance d'entrainement du jour. Le directeur sportif de 33 ans a convenu d'une séparation d'un commun accord avec le Paris FC, et ce, parce que Marco Neppe est sur le point de rejoindre le club francilien.
Le Paris FC a déniché son tout nouveau directeur sportif. En effet, Marco Neppe serait en passe de rejoindre le club francilien. Par conséquent, Français Ferracci est sur le départ.
Paris FC : Ferracci a annoncé son départ aux joueurs
Selon les informations du Parisien, François Ferracci a annoncé son départ aux joueurs du Paris FC. Comme précisé par le média français, le directeur sportif du PFC a tenu un discours de plusieurs minutes avant la séance d'entrainement de ce mercredi.
Marco Neppe arrive au Paris FC
A en croire Le Parisien, beaucoup en interne souhaitaient que Français Ferracci et Marco Neppe cohabitent au Paris FC. Toutefois, dans les faits, il était compliqué pour le club francilien d'avoir deux directeurs sportifs. Ainsi, François Ferracci et les actionnaires du Paris FC auraient acté leur séparation d'un commun accord. Le départ du fils de Pierre Ferracci - le président du club - devrait être effectif dans les prochains jours, lorsque les modalités juridiques seront finalisées.