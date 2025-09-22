Mercato : Le Paris FC en galère avec deux gros transferts

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Promu en Ligue 1 cette année, le Paris FC a monté un projet pour durer dans l'élite du championnat sur le long terme. Ce week-end, le club n'a pas pu éviter la défaite à domicile contre Strasbourg et certaines recrues commencent à susciter quelques interrogations. En effet, les cas de Moses Simon et de Willem Geubbels font parler.

Deuxième de Ligue 2 l'an dernier, le Paris FC s'est donné le droit de disputer la Ligue 1 cette saison. Le club, qui a vu débarquer la famille Arnault comme nouvel actionnaire, a pu étoffer son effectif cet été. Mais certaines recrues n'éblouissent pas encore tout le monde...

Le Paris FC déjà en plein doute ? Présent en Ligue 1 pour la première fois depuis près de 50 ans, le Paris FC compte 2 victoires et 3 défaites pour ses débuts. Un bilan qui le place 11ème du classement pour le moment, dans le ventre mou. D'après Le Parisien, on espérait peut-être mieux du côté de la capitale puisque Moses Simon, recruté au FC Nantes pour 7M€, et Willem Geubbels, acheté 9M€, ne ravissent pas encore les dirigeants. Le secteur offensif pose question...