Mercato : Le Paris FC en galère avec deux gros transferts

Promu en Ligue 1 cette année, le Paris FC a monté un projet pour durer dans l'élite du championnat sur le long terme. Ce week-end, le club n'a pas pu éviter la défaite à domicile contre Strasbourg et certaines recrues commencent à susciter quelques interrogations. En effet, les cas de Moses Simon et de Willem Geubbels font parler.
Deuxième de Ligue 2 l'an dernier, le Paris FC s'est donné le droit de disputer la Ligue 1 cette saison. Le club, qui a vu débarquer la famille Arnault comme nouvel actionnaire, a pu étoffer son effectif cet été. Mais certaines recrues n'éblouissent pas encore tout le monde...
Le Paris FC déjà en plein doute ?
Présent en Ligue 1 pour la première fois depuis près de 50 ans, le Paris FC compte 2 victoires et 3 défaites pour ses débuts. Un bilan qui le place 11ème du classement pour le moment, dans le ventre mou. D'après Le Parisien, on espérait peut-être mieux du côté de la capitale puisque Moses Simon, recruté au FC Nantes pour 7M€, et Willem Geubbels, acheté 9M€, ne ravissent pas encore les dirigeants. Le secteur offensif pose question...
Le Paris FC prêt à prendre une grosse décision ?
Pas très en vue contre Strasbourg, Moses Simon et Willem Geubbels peinent à convaincre leurs dirigeants. Le Parisien rajoute que Marco Neppe, le futur directeur technique du club, a pu se rendre compte qu'il va falloir réaliser un sacré chantier pour son secteur offensif. Reste à savoir comment le Paris FC sera disposé à poursuivre la suite de la saison.