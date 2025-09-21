«Un très bon footballeur» accepte de venir au Paris FC : Le transfert parfait est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs, dont Hamari Traoré, ancien du club. Un renfort de taille pour le promu, ravi de pouvoir compter sur l’expérience du latéral droit de 33 ans comme l’a fait savoir l’entraîneur Stéphane Gilli. Des éloges partagés Jean-Michel Badiane.

Son transfert a tardé à se concrétiser cet été, en raison de divergences entre la direction sportive et l’actionnaire minoritaire Red Bull, mais Hamari Traoré a bien retrouvé le Paris FC. Un retour aux sources pour le latéral droit de 33 ans, qui a débuté sa carrière européenne dans la capitale, lors de la saison 2012-13 en National. Présent à ses côtés, Jean-Michel Badiane se souvient d’un joueur motivé et d’un atout de taille dans le vestiaire.

« Il sait s'intégrer quel que soit le milieu » « De tous ceux qui étaient arrivés en même temps, Hamari est le seul qui a percé. Il était prêt à jouer en Europe, confie l’ancien défenseur du PSG dans L’Équipe. Il s'est très vite adapté, il sait s'intégrer quel que soit le milieu. Il était à l'écoute des anciens et de leurs conseils sur comment gérer sa carrière, se préparer. C'était une éponge. »