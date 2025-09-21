«Un très bon footballeur» accepte de venir au Paris FC : Le transfert parfait est annoncé !

Cet été, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs, dont Hamari Traoré, ancien du club. Un renfort de taille pour le promu, ravi de pouvoir compter sur l’expérience du latéral droit de 33 ans comme l’a fait savoir l’entraîneur Stéphane Gilli. Des éloges partagés Jean-Michel Badiane.
Son transfert a tardé à se concrétiser cet été, en raison de divergences entre la direction sportive et l’actionnaire minoritaire Red Bull, mais Hamari Traoré a bien retrouvé le Paris FC. Un retour aux sources pour le latéral droit de 33 ans, qui a débuté sa carrière européenne dans la capitale, lors de la saison 2012-13 en National. Présent à ses côtés, Jean-Michel Badiane se souvient d’un joueur motivé et d’un atout de taille dans le vestiaire.
« Il sait s'intégrer quel que soit le milieu »
« De tous ceux qui étaient arrivés en même temps, Hamari est le seul qui a percé. Il était prêt à jouer en Europe, confie l’ancien défenseur du PSG dans L’Équipe. Il s'est très vite adapté, il sait s'intégrer quel que soit le milieu. Il était à l'écoute des anciens et de leurs conseils sur comment gérer sa carrière, se préparer. C'était une éponge. »
« Certains peuvent mal parler ou se la raconter, pas lui »
« C'est quelqu'un dans un vestiaire qui peut parler à tout le monde, poursuit Badiane. Certains sous prétexte qu'ils sont expérimentés peuvent mal parler ou se la raconter, pas lui. » Présent en conférence de presse avant cette 5e journée de Ligue 1, Stéphane Gilli se montrait déjà dithyrambique à l’égard de Traoré, qui devrait faire ses débuts contre Strasbourg ce dimanche : « Il amène énormément d'énergie positive, il est solaire, de bonne humeur. Ça, c'est pour l'aspect humain. Mais avant tout, c'est un très bon footballeur. C'est un joueur d'expérience. Ce n'est un secret pour personne que c'est un profil qu'on recherchait. C'était l'une des priorités dans notre liste ».