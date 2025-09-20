«Un joueur d'expérience» dit oui au Paris FC : Le transfert qui le régale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau venu cette saison en Ligue 1, le Paris FC a bien l'intention d'y rester et de bien y figurer. Le club de la capitale reste sur deux victoires consécutives et commence peut-être enfin à bâtir une équipe solide. Le Paris FC affronte Strasbourg dimanche à domicile et pourrait compter sur Hamari Traoré, qui a débarqué à la toute fin du mercato. Stéphane Gilli n'a pas caché sa joie à l'idée de le recruter.

De retour au Paris FC, Hamari Traoré a ravi ses dirigeants. Le latéral droit de 33 ans, qui est passé par Reims, Rennes ou encore la Real Sociedad ces dernières années, pourrait jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs ce dimanche. Arrivé le dernier jour du mercato, il était l'une des grandes priorités.

Le Paris FC jubile pour Traoré En lançant enfin sa saison, le Paris FC disputera un gros duel face à Strasbourg à Jean-Bouin ce dimanche. Pour cette rencontre, l'entraîneur Stéphane Gilli pourrait profiter de la présence de sa nouvelle recrue. « Hamari est apte. C'est un joueur d'expérience. Ce n'est un secret pour personne que c'est un profil qu'on recherchait. C'était l'une des priorités dans notre liste » dévoile-t-il en conférence de presse. Le Paris FC a en effet tout mis en œuvre pour attirer Traoré dans ses filets.