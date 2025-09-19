Paris FC : Coup de tonnerre avec deux gros départs ?

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, un gros départ devrait être officialisé au Paris FC. Actuellement directeur sportif, François Ferracci devrait quitter ses fonctions. Entraîneur du club de la capitale, Stéphane Gilli sait qu’il pourrait être le prochain à quitter le navire, mais il compte se battre pour sa place en essayant d’avoir les meilleurs résultats possibles.

Depuis l’arrivée de la famille Arnault et de Red Bull, le Paris FC est passé dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a plus de moyens pour recruter des joueurs, mais des changements doivent également être apportés au niveau des têtes dirigeantes.

François Ferracci sur le départ Comme l’a annoncé L’Équipe dernièrement, le premier à quitter le navire devrait être François Ferracci. Le fils de Pierre Ferracci occupe le poste de directeur sportif au Paris FC, mais la collaboration entre le club de la capitale et son dirigeant va prendre fin et il aurait d’ailleurs déjà annoncé la nouvelle en interne.