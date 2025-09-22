Transfert d’un champion du Monde : Le PSG accepte sans broncher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis toujours, Presnel Kimpembe a fait son retour sur les terrains plus tôt cette année. Mais ses dirigeants n'ont pas vraiment prévu de lui offrir beaucoup de temps de jeu, lui qui en était à la recherche. Il a donc été transféré au Qatar SC cet été et l'opération s'est déroulée sans accroc. Le PSG ne s'y est pas opposé.

Professionnel depuis 2014, Presnel Kimpembe a vécu une carrière compliquée, à cheval entre les différentes blessures. Touché au tendon d'Achille en février 2023, il a passé deux ans sans jouer, ce qui ne rassure pas forcément ses dirigeants au PSG. Son départ s'est négocié sans problèmes.

« Il n'y a jamais eu de problème » Interrogé dans l'émission Clique de Canal+, Presnel Kimpembe est revenu sur les raisons de son départ de Paris. Le défenseur n'a eu aucun mal à expliquer sa situation à ses dirigeants. « Tout est allé vite, j'ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu'il n'y aurait pas de guerre avec Paris. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai tout simplement envie de jouer. J'ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j'ai envie de rejouer au foot, j'ai traîné ma peine pendant deux ans et demi - trois ans. J'ai beaucoup souffert » explique-t-il.