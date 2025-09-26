Transfert dernière minute : Paul Pogba déjà remplacé, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en reprise, Paul Pogba se rapproche de son grand retour à la compétition, mais en attendant, l'AS Monaco doit faire face à une vague de blessures au milieu de terrain. Une situation qui pousse le club du Rocher à envisager l'arrivée d'un joker dans les prochaines jours, afin d'occuper un rôle clé dans le cœur du jeu.

Cet été, l'AS Monaco a décidé de tenter deux paris. Le premier, avec Ansu Fati, est en train de devenir payant, tandis que pour le second, il faudra encore se montrer patient puisque Paul Pogba n'a pas encore repris la compétition. Une situation qui est d'ailleurs compliquée à gérer pour Adi Hutter qui est confronté à une vague de blessures au milieu de terrain. En effet, le club du Rocher est privé de son capitaine Denis Zakaria ainsi que d'Alexandre Golovin et du jeune Aladji Bamba. Les solutions sont donc rares dans ce secteur de jeu.

Un joker à Monaco : Hutter l'envisage Par conséquent, l'idée du recrutement d'un joker n'est pas à exclure et Adi Hutter a même ouvert la porte à cette hypothèse lors de son passage en conférence de presse : « C’est une considération. Avec les blessés on a un regard sur ça, mais ça ne fait aucun sens d’amener quelqu’un pour dire que l'on a quelqu'un. On a une jeune équipe avec la réserve, Cabral a été superbe pendant la présaison. On doit prendre ça en considération aussi ». Pour cela, il faudra recruter un joueur libre ou qui évolue en Ligue 1 ou Ligue 2. Et cette éventuelle recrue ne sera pas qualifiée pour la phase de championnat de la Ligue des champions.