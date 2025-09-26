Transfert dernière minute : Paul Pogba déjà remplacé, la surprise est totale !

Toujours en reprise, Paul Pogba se rapproche de son grand retour à la compétition, mais en attendant, l'AS Monaco doit faire face à une vague de blessures au milieu de terrain. Une situation qui pousse le club du Rocher à envisager l'arrivée d'un joker dans les prochaines jours, afin d'occuper un rôle clé dans le cœur du jeu.
Cet été, l'AS Monaco a décidé de tenter deux paris. Le premier, avec Ansu Fati, est en train de devenir payant, tandis que pour le second, il faudra encore se montrer patient puisque Paul Pogba n'a pas encore repris la compétition. Une situation qui est d'ailleurs compliquée à gérer pour Adi Hutter qui est confronté à une vague de blessures au milieu de terrain. En effet, le club du Rocher est privé de son capitaine Denis Zakaria ainsi que d'Alexandre Golovin et du jeune Aladji Bamba. Les solutions sont donc rares dans ce secteur de jeu.
Un joker à Monaco : Hutter l'envisage
Par conséquent, l'idée du recrutement d'un joker n'est pas à exclure et Adi Hutter a même ouvert la porte à cette hypothèse lors de son passage en conférence de presse : « C’est une considération. Avec les blessés on a un regard sur ça, mais ça ne fait aucun sens d’amener quelqu’un pour dire que l'on a quelqu'un. On a une jeune équipe avec la réserve, Cabral a été superbe pendant la présaison. On doit prendre ça en considération aussi ». Pour cela, il faudra recruter un joueur libre ou qui évolue en Ligue 1 ou Ligue 2. Et cette éventuelle recrue ne sera pas qualifiée pour la phase de championnat de la Ligue des champions.
Pogba bientôt de retour ?
Le risque principal de l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain serait qu'il empiète sur la place de Paul Pogba dont le retour approche comme l'assure Adi Hutter : « On ne peut pas comparer la situation de Paul Pogba (avec celle d'Ansu Fati). Fati est beaucoup plus jeune que Paul. Ansu s’entraine depuis longtemps. Aujourd'hui Paul est de plus en plus utilisé ». C'est donc un casse-tête pour l'AS Monaco qui pourrait prendre un milieu de terrain pour remplacer Paul Pogba dont le niveau sur le long terme est encore incertain. Mais l'arrivée d'un nouveau joueur freinerait également la montée en puissance du champion du monde 2018.