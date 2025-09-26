Ousmane Dembélé change d’équipe, grosse surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien mentor d'Ousmane Dembélé dans les rangs du Stade Rennais, Philippe Montanier était d'ailleurs celui qui avait décidé de faire évoluer l'actuelle star du PSG en le faisant basculer de l'équipe réserve au groupe professionnel. Et l'entraîneur français se livre sur cette incroyable évolution de Dembélé, qu'il était loin de prédire à l'époque.

Vainqueur du Ballon d'Or 2025 qui vient récompenser son excellente saison avec le PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) a bien évolué depuis ses débuts avec le Stade Rennais, son club formateur. Interrogé par le média italien TMW, Philippe Montanier se remémore d'ailleurs le jour où il a fait changer Dembélé d'équipe pour le faire venir avec lui chez les pros à Rennes.

« Je l'ai intégré à l'équipe » « Ousmane Dembélé avait 17 ans et une énorme marge de progression. Il jouait en équipe amateur, avait des statistiques incroyables, et je l'ai intégré à l'équipe première, même s'il était encore très jeune », confie Montanier au sujet du numéro 10 du PSG, devenu donc le meilleur joueur du Monde. Et même s'il était conscient de ses qualités, cela reste malgré tout une surprise pour son ancien mentor.