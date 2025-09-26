Dembélé - Doué : L’annonce du PSG que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Avec un effectif encore bien affaibli par les blessures, dont celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG reçoit l’AJ Auxerre ce samedi. Luis Enrique a donc fait appel à cinq joueurs issus du centre de formation cette semaine. Chez les Rouge-et-Bleu, il y aurait d’ailleurs un optimisme quant au fait de les voir jouer un jour avec les A.

Ce samedi, le PSG reçoit l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. L’effectif parisien est toujours bien affaibli par les blessures, dont celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Afin de maintenir un rythme intense pendant les séances d’entraînement, Luis Enrique a donc réservé une surprise cette semaine au Campus.

Cinq jeunes débarquent à l’entraînement du PSG Selon L’Equipe, le coach du PSG est en effet arrivé accompagné de cinq joueurs issus du centre de formation. Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant) ont rejoint le groupe pro à l’entraînement.