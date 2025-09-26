Dembélé - Doué : L’annonce du PSG que personne n’a vu venir !

Avec un effectif encore bien affaibli par les blessures, dont celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG reçoit l’AJ Auxerre ce samedi. Luis Enrique a donc fait appel à cinq joueurs issus du centre de formation cette semaine. Chez les Rouge-et-Bleu, il y aurait d’ailleurs un optimisme quant au fait de les voir jouer un jour avec les A.
Ce samedi, le PSG reçoit l’AJ Auxerre pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. L’effectif parisien est toujours bien affaibli par les blessures, dont celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Afin de maintenir un rythme intense pendant les séances d’entraînement, Luis Enrique a donc réservé une surprise cette semaine au Campus.
Cinq jeunes débarquent à l’entraînement du PSG
Selon L’Equipe, le coach du PSG est en effet arrivé accompagné de cinq joueurs issus du centre de formation. Martin James (17 ans, gardien), Wassim Slama (16 ans, milieu offensif), Yanis Khafi (19 ans, milieu), Mathis Jangeal (17 ans, milieu offensif) et Quentin Ndjantou (18 ans, attaquant) ont rejoint le groupe pro à l’entraînement.
«Ce sont des joueurs qui nous représentent bien»
Toujours d’après les informations de L’Equipe, Luis Enrique souhaitait les voir à l’oeuvre, surtout en l’absence d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. « Le timing, on ne le maîtrise pas, mais c’est un bon signal pour la formation. Ce sont des joueurs qui nous représentent bien. On espère qu’ils vont pouvoir exprimer leurs qualités en séances, et éventuellement, un jour grappiller des minutes en matchs » explique-t-on d’ailleurs en interne. Une présence de l’un de ces jeunes sur la feuille de match côté PSG contre l’AJ Auxerre ne serait pas à exclure. À suivre...