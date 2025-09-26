PSG - Dembélé : Le gros coup de pression de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique n'a pas hésité à faire des choix forts pour manœuvrer son équipe. Cette semaine, l'entraîneur espagnol a fait appel à de très jeunes joueurs du club pour l'entraînement de l'équipe première. Un choix fort qui montre clairement que l'Espagnol veut voir à l'œuvre les jeunes pousses.

Obligé de se passer de quelques joueurs, actuellement à l'infirmerie, Luis Enrique a fait appel à de jeunes titis pour la première fois à l'entraînement. L'occasion de voir leur progression et leur niveau d'un peu plus près. Une décision inattendue toutefois pas si illogique car il y a peut-être de la place à prendre comme il y a des blessés, à commencer par Ousmane Dembélé.

Luis Enrique change de cap Jusqu'ici, aucun jeune joueur n'avait été invité à s'entraîner avec le groupe professionnel, malgré les blessures. D'après L'Equipe, les cinq titis parisiens choisis, parmi lesquels Quentin Ndjantou, retenu par le PSG malgré sa sélection pour le Mondial U20, étaient encore présents lors de la séance de jeudi. Il y aura peut-être une surprise pour affronter Auxerre ce week-end.