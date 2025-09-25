Catastrophe au PSG, l'OM annonce un nouveau coup de maitre !

Ce lundi soir, l'OM a renoué avec la victoire face au PSG, et ce, en Ligue 1 et au Vélodrome. Après avoir mis fin à 14 ans de disette, le club olympien veut aller encore plus loin. En effet, Roberto De Zerbi a annoncé ce jeudi qu'il voulait voir son équipe passer devant le PSG en championnat dès le coup de sifflet final de Strasbourg-OM.
A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique a été décalé de dimanche à lundi soir. Une première victoire pour l'OM, qui insistait pour jouer ce choc ait lieu à cette date, conformément aux règles instaurées par la LFP. De son côté, le PSG espérait affronter son grand rival à une autre date, et ce, parce que la cérémonie du Ballon d'Or était programmée au même moment.
L'OM a battu le PSG au Vélodrome
Malheureusement pour le PSG, il a également perdu le Classique face à l'OM (1-0). Et pour ne pas arranger les affaires du club parisien, Roberto De Zerbi a fait savoir en conférence de presse qu'il voulait voir son équipe prendre les devants en Ligue 1 après le duel face à Strasbourg, prévu ce vendredi soir.
«Si on gagne, on sera premier au classement»
« Demain (vendredi) sera plus important que le match de l'Ajax. Je ne pense pas que l'Ajax soit plus facile ou moins important que Strasbourg, C'est vraiment un match difficile, et si on gagne, on sera premier au classement. C'est toujours agréable de se voir aussi haut au classement. Il n'y a pas meilleur moyen de préparer l'Ajax qu'en se concentrant sur le match de demain », a affirmé Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'OM. A ce jour, le PSG (12 points, est au coude à coude avec l'AS Monaco, leader de Ligue 1. Les Monégasques devançant les Parisiens grâce à une meilleure attaque. De son côté, l'OM est classé 6ème avec 9 unités.