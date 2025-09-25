Catastrophe au PSG, l'OM annonce un nouveau coup de maitre !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a renoué avec la victoire face au PSG, et ce, en Ligue 1 et au Vélodrome. Après avoir mis fin à 14 ans de disette, le club olympien veut aller encore plus loin. En effet, Roberto De Zerbi a annoncé ce jeudi qu'il voulait voir son équipe passer devant le PSG en championnat dès le coup de sifflet final de Strasbourg-OM.

A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique a été décalé de dimanche à lundi soir. Une première victoire pour l'OM, qui insistait pour jouer ce choc ait lieu à cette date, conformément aux règles instaurées par la LFP. De son côté, le PSG espérait affronter son grand rival à une autre date, et ce, parce que la cérémonie du Ballon d'Or était programmée au même moment.

L'OM a battu le PSG au Vélodrome Malheureusement pour le PSG, il a également perdu le Classique face à l'OM (1-0). Et pour ne pas arranger les affaires du club parisien, Roberto De Zerbi a fait savoir en conférence de presse qu'il voulait voir son équipe prendre les devants en Ligue 1 après le duel face à Strasbourg, prévu ce vendredi soir.