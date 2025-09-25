«J’ai cru que le monde s'écroulait» : Le PSG n’en veut plus, c’est la catastrophe !

Formé au Paris Saint-Germain, Alliou Dembélé n’a pas eu la chance d’évoluer avec les professionnels, quittant la capitale à l’âge de 14 ans. Interrogé par le site officiel du club, le milieu de terrain qui évolue désormais en Belgique est revenu sur ce moment difficile.
Avant son rachat par le Qatar, et à la lutte pour son maintien en Ligue 1, le PSG avait accordé une place importante à ses jeunes sous la houlette de Paul Le Guen, alors entraîneur. De quoi permettre à Mamadou Sakho, David Ngog, Younousse Sankharé ou encore Granddi Ngoyi de se faire une place en équipe première. Alliou Dembélé, quant à lui, n’a pas eu cette chance.
« Je n'entrais pas trop dans les codes du moment »
Issu de la génération 1988, Alliou Dembélé n’est resté que trois ans chez les jeunes du PSG (1999 à 2002). Interrogé par le site du club parisien, le milieu de terrain passé ensuite par le Gazélec Ajaccio, l’US Boulogne ou encore l’AC Ajaccio est revenu sur la fin de son aventure dans la capitale. « J'ai quitté Paris à l'âge de 14 ans, ce qui n'a pas été facile à vivre. J'étais petit et frêle, dans une époque où l'on privilégiait l'aspect athlétique. Je n'entrais pas trop dans les codes du moment. Quand j'ai appris que le club ne souhaitait pas me conserver, j'ai cru que le monde s'écroulait. On a du mal à prendre du recul sur les choses à un si jeune âge. Un bon entourage prend tout son sens dans ce type de situation », se souvient Alliou Dembélé.
« Mon temps de jeu s'était considérablement réduit »
« Mon temps de jeu s'était considérablement réduit au fil des mois, au contraire d'un Granddi Ngoyi qui m'impressionnait par sa maturité sur et en dehors du terrain. C'est le Titi parmi tous mes coéquipiers qui m'a le plus marqué. Mon coach m'a permis de rebondir avec les U14 Fédéraux du Bourget. J'ai ensuite opté pour Saint-Ouen-l'Aumône et l'Entente SSG, avant d'évoluer avec les U18 Nationaux de Saint-Quentin en compagnie de mon pote Alban Catrin connu au PSG, que je tiens à remercier car il m'a rendu bon nombre de services dans des périodes compliquées », confie Alliou Dembélé, évoluant désormais en troisième division belge, du côté du Royal Excelsior Virton.