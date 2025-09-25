«J’ai cru que le monde s'écroulait» : Le PSG n’en veut plus, c’est la catastrophe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au Paris Saint-Germain, Alliou Dembélé n’a pas eu la chance d’évoluer avec les professionnels, quittant la capitale à l’âge de 14 ans. Interrogé par le site officiel du club, le milieu de terrain qui évolue désormais en Belgique est revenu sur ce moment difficile.

Avant son rachat par le Qatar, et à la lutte pour son maintien en Ligue 1, le PSG avait accordé une place importante à ses jeunes sous la houlette de Paul Le Guen, alors entraîneur. De quoi permettre à Mamadou Sakho, David Ngog, Younousse Sankharé ou encore Granddi Ngoyi de se faire une place en équipe première. Alliou Dembélé, quant à lui, n’a pas eu cette chance.

« Je n'entrais pas trop dans les codes du moment » Issu de la génération 1988, Alliou Dembélé n’est resté que trois ans chez les jeunes du PSG (1999 à 2002). Interrogé par le site du club parisien, le milieu de terrain passé ensuite par le Gazélec Ajaccio, l’US Boulogne ou encore l’AC Ajaccio est revenu sur la fin de son aventure dans la capitale. « J'ai quitté Paris à l'âge de 14 ans, ce qui n'a pas été facile à vivre. J'étais petit et frêle, dans une époque où l'on privilégiait l'aspect athlétique. Je n'entrais pas trop dans les codes du moment. Quand j'ai appris que le club ne souhaitait pas me conserver, j'ai cru que le monde s'écroulait. On a du mal à prendre du recul sur les choses à un si jeune âge. Un bon entourage prend tout son sens dans ce type de situation », se souvient Alliou Dembélé.